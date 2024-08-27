Kariyer yapmak isteyen bu mesleklere yönelsin! En çok aranan meslekler açıklandı

Türkiye'de iş bulmak isteyenlerin en çok tercih edilen alanlar belirlendi. Yapılan araştırmalar, ülkemizde iş bulma olasılığının en yüksek olduğu ve en çok işe alınan meslekleri gösteriyor.

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Kariyer yapmak isteyen bu mesleklere yönelsin! En çok aranan meslekler açıklandı

Eleman.net tarafından yapılan son araştırmaya göre, Türkiye'de iş arayanların ve işverenlerin ilgisini çeken meslekler var. 2024'ün ilk yedi ayında iş piyasasının nabzını tutan araştırmaya göre, hem iş arayanların hem de işverenlerin güvenlik görevlisi ve depo elemanı pozisyonlarını en çok tercih ettikleri meslekler oldu. İstanbul, coğrafi olarak en çok iş ilanı yayınlayan şehir olmasına rağmen, Bayburt en az iş ilanı yayınlayan şehir oldu.

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İş başvurularında iki meslek öne çıktı!

Eleman.net'in son raporuna göre, 2024'ün ilk yedi ayında iş piyasasında beklenmedik bir liderlik kavgası yaşandı. Depo elemanı ve güvenlik görevlisi iş başvurularında açık tara farkla öne çıktı. Güvenlik konusundaki artan endişeler, güvenlik sektöründeki büyümeye katkıda bulundu. E-ticaretteki hızlı gelişme, depo elemanına olan talebin artmasına neden oldu. Sıralamada, ön muhasebe elemanı 3,03, temizlik görevlisi 2,86, şoför 2,79, üretim elemanı 2,53, eleman 2,51, satış danışmanı 2,28, müşteri temsilcisi 2,26 ve muhasebe elemanı 2,18 olarak sıralandı.

İŞKUR tarafından sağlanan bilgilere göre, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülke çapında 1 milyon 570 bin 273 kişiye iş fırsatı sunuldu. İmalat sanayi, tüm sektörler arasında en çok iş fırsatı sunan oldu. İŞKUR'a göre işverenlerin en çok çalışan aradığı meslekler turizm ve otelcilik elemanları, silahsız özel güvenlik görevlisi ve servis elemanı (garson) olarak sıralanabilir.

İŞKUR, 2024 yılının ilk yedi ayında 829 bin 31 kişiye iş sağladı. Aynı zamanda, sektörler arasında en fazla iş yeri imalat sanayinde kuruldu. Turizm ve otelcilik, silahsız özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi pozisyonları, mesleklere göre en fazla işe alındı. İstanbul, 204 bin 306 kişi ile en yüksek istihdam artışı gördü. Ankara, istihdam sıralamasında 61 807 kişiyle ikinci, İzmir 42 750 kişiyle üçüncü ve Kocaeli 31 882 kişiyle dördüncü sırada yer aldı.

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