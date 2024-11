Et fiyatlarına zam mı gelecek? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler nedeniyle bir açıklama yapılması gerektiği belirtildi.



Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı için kurumun gerekli önlemleri aldığını belirten açıklamada şunlar belirtildi:

Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, et arzımız devam etmektedir. Canlı hayvan stoklarımız ve mevcut kırmızı et stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olup, kırmızı et fiyatlarının fahiş bir şekilde artmasına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir.



Et fiyatlarının artacağı söylentilerine itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla bildiririz."