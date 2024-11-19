  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Et fiyatlarına zam mı gelecek? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş açıklama

Et fiyatlarına zam mı gelecek? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK), mevcut stokların piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu ve kırmızı et fiyatında fahiş bir artışa neden olacak herhangi bir durumun olmadığını açıkladı.

Et fiyatlarına zam mı gelecek? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş açıklama
Yayınlanma:

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler nedeniyle bir açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı için kurumun gerekli önlemleri aldığını belirten açıklamada şunlar belirtildi:

Borsada kritik gün! O hisseler yükseldiBorsada kritik gün! O hisseler yükseldi

Bakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takipBakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takip

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan flaş enflasyon açıklaması! Muhalefeti hedef aldıCumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan flaş enflasyon açıklaması! Muhalefeti hedef aldı



Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, et arzımız devam etmektedir. Canlı hayvan stoklarımız ve mevcut kırmızı et stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olup, kırmızı et fiyatlarının fahiş bir şekilde artmasına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Et fiyatlarının artacağı söylentilerine itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Borsada kritik gün! O hisseler yükseldi
Borsada kritik gün! O hisseler yükseldi
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 kasım güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 kasım güncel altın fiyatları
Resmiyet kazandı! Yeni 5 lira ve 50 lira tedavüle çıkıyor
Resmiyet kazandı! Yeni 5 lira ve 50 lira tedavüle çıkıyor
Emekli ve memur zammı için öne çıkan zam oranı belli oldu! İşte yeni memur ve emekli zam oranları...
Emekli ve memur zammı için öne çıkan zam oranı belli oldu! İşte yeni memur ve emekli zam oranları...
Altın yatırımcısı için tüyo gibi açıklama! Altın 2025'te ne kadar olacak?
Altın yatırımcısı için tüyo gibi açıklama! Altın 2025'te ne kadar olacak?
Tarım kredi Market'te fiyat en ucuz ürünler belli oldu! 16 -29 Kasım 2024 Aktüel ürün kataloğu
Tarım kredi Market'te fiyat en ucuz ürünler belli oldu! 16 -29 Kasım 2024 Aktüel ürün kataloğu
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2024 elektrik fatura desteği başvurusu
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2024 elektrik fatura desteği başvurusu