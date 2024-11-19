Bakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takip

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketicileri mağdur eden sahte indirim kampanyalarını incelemeye devam ediyor.



Reklam Kurulu, 12 Kasım'da yapılan bir toplantıda, incelemesi tamamlanan 14 dosyanın karara bağlanmasına karar verdi.



12 DOSYAYA İDARİ YAPTIRIM



12 dosya için idari yaptırım kararlaştırıldı. Resen inceleme başlatılan 28 dosya hakkında ise soruşturma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan flaş enflasyon açıklaması! Muhalefeti hedef aldı

'Yenidoğan Çetesi' değil bildiğin katil sürüsü! Bebeğe işkence yapmışlar

Resmiyet kazandı! Yeni 5 lira ve 50 lira tedavüle çıkıyor





Bakanlık, "Kasım ayı indirimlerine ilişkin reklamların halen yayınlanmaya devam ettiği göz önüne alındığında, gerek bakanlığımızca yapılan tespitler gerekse bakanlığımıza ulaşmaya devam eden tüketici şikayetlerine istinaden önümüzdeki günlerde çok sayıda denetim ve soruşturmanın artarak devam edeceği öngörülmektedir.""dedi.

EN ÇOK GELEN ŞİKAYET

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, indirimli satış dönemlerinin hem satıcılar hem de tüketiciler için bir fırsat olabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Kılıç, ancak işletmeler için sürdürülebilir olduğuna dikkat çekerek, "Her şeyi para olarak gören, etik değerleri hiçe sayan, sürekli kar edeyim anlayışıyla hareket eden ve indirim öncesi fiyatları yükseltip indirim varmış gibi tüketicilere sunan bir takım işletmeler var." Gelen şikayetler arasında bunu sıklıkla görüyoruz.