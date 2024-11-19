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Bakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takip

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında başlayan indirim kampanyalarını gözden geçiriyor. Bu süre boyunca, en çok şikayet, indirimden önce fiyatları yükselten ve indirim olduğunu iddia edenler hakkında geldi. Reklam Kurulu, 14 dosyadan 12'sinin idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Bakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takip
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Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketicileri mağdur eden sahte indirim kampanyalarını incelemeye devam ediyor.

Reklam Kurulu, 12 Kasım'da yapılan bir toplantıda, incelemesi tamamlanan 14 dosyanın karara bağlanmasına karar verdi.

12 DOSYAYA İDARİ YAPTIRIM

12 dosya için idari yaptırım kararlaştırıldı. Resen inceleme başlatılan 28 dosya hakkında ise soruşturma yürütülüyor.

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Bakanlık, "Kasım ayı indirimlerine ilişkin reklamların halen yayınlanmaya devam ettiği göz önüne alındığında, gerek bakanlığımızca yapılan tespitler gerekse bakanlığımıza ulaşmaya devam eden tüketici şikayetlerine istinaden önümüzdeki günlerde çok sayıda denetim ve soruşturmanın artarak devam edeceği öngörülmektedir.""dedi.

EN ÇOK GELEN ŞİKAYET

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, indirimli satış dönemlerinin hem satıcılar hem de tüketiciler için bir fırsat olabileceğini belirtti.

Kılıç, ancak işletmeler için sürdürülebilir olduğuna dikkat çekerek, "Her şeyi para olarak gören, etik değerleri hiçe sayan, sürekli kar edeyim anlayışıyla hareket eden ve indirim öncesi fiyatları yükseltip indirim varmış gibi tüketicilere sunan bir takım işletmeler var." Gelen şikayetler arasında bunu sıklıkla görüyoruz.

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