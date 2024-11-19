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Borsada kritik gün! O hisseler yükseldi

Güne BIST 100 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 9.430,99 puandan başladı. İşte yükselen borsa hisseleri...

Borsada kritik gün! O hisseler yükseldi
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 9.430,99 puana yükseldi.

Holding endeksi yüzde 0,34 ve bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında, metal ana sanayi yüzde 0,79 ile en yüksek kazanç sağlarken, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,14 ile en düşük kazanç sağladı.

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Borsa İstanbul'da dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan tamamladı.

Analizciler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirterek, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cari işlemler dengesi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirtti.

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