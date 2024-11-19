Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan flaş enflasyon açıklaması! Muhalefeti hedef aldı

Denizli programı kapsamında Valilik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından ziyaret edildi. Ziyaretin ardından Yılmaz, AKP İl Başkanlığı'nda partililere hitap etti. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu ve ekonomik sorunları çözmek için kararlı bir mücadele verdiğini söyledi.



Çok sayıda risk göstergesini düşürdük. Türkiye'nin kredi notu yeniden yükselmeye başladı. Zemin çok daha istikrarlı hale geldi. Enflasyon bu seviyeden başlayarak düşüyor. Tabii ki bu işler bir anda olmuyor; süreç devam ediyor. Gelecek yıl bu zamanlarda enflasyonla ilgili olarak konuşmak istemiyorum. Yine de mücadeleye devam edeceğiz, ancak giderek daha az önemli olacak. Bundan hiç şüphe duymayın. Her türlü önlemi alıyoruz. Orta vadede tek haneli enflasyona geri döneceğiz.

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MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Uzun vadeli sosyal refah hedefimizdir. AK Parti'nin temel ilkesi, "Ne aldatan olacağız ne de aldanan olacağız"dır. Vatandaşlarımıza doğruları söyleyerek gerçekçi politikalar üreteceğiz. Karşımızdaki muhalefet bir gelecek vizyonu sağlamıyor. Politikalar yetersiz. Güvenilir bir altyapı yok. Bununla birlikte, popülist söylemlerle destek sağlamaya çalışıyorlar. İnşallah, enflasyon düşüyor ve bu popülist söylemlerin eskisi kadar etkin olmadığını hep birlikte göreceğiz."