Eskişehir'de LGBT bayrakları açarak sloganlar attılar! Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grup, LGBT bayrakları açarak sloganlar attılar. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

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Eskişehir'de LGBT bayrakları açarak sloganlar attılar! Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir’de ‘Onur yürüyüşü’ adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5’i kadın 10 kişi gözaltına alındı.Eskişehir’de sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı.

Eskişehir'de LGBT bayrakları açarak sloganlar attılar! Çok sayıda gözaltı var

İZİNSİZ LGBT BAYRAĞI AÇIP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Onur yürüyüşü adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup üyeleri LGBT bayrakları açarak sloganlar attı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Ulus Anıtı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Ancak grup, slogan atıp yürüyüş yapmak isteyince Çevik Kuvvet ekipleri müdahale edildi.

Eskişehir'de LGBT bayrakları açarak sloganlar attılar! Çok sayıda gözaltı var

UYARILARA RAĞMEN DAĞILMADILAR

Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 5’i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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