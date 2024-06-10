Çanakkale'de araba fiyatına kurbanlık! 1 ton 800 kilogram boğa, bakın kaç liradan satışa sunuldu

Çanakkale’de kurban bayramına bir hafta kala, hareketlilik yoğunlaştı. Ayvacık ilçesinde yaklaşık 1 ton 800 kilogram ağırlığında bulunan 4 yaşındaki simental cinsi kurbanlık boğa, ekonomik paket araba fiyatında satışa satışa çıkarıldı. Bu boğayı almak isteyenlerin cebinden 340 bin TL çıkacak.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 4 yaşındaki simental cinsi 4 yaşındaki boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL'den satışa çıkardı.

Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

"KARKASTA 1 TON GELMESİ LAZIM"

Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, “Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkasta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.

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