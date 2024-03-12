Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!

62 yaşındaki John Barnett, birkaç on yıldır uçak firmasıyla çalıştıktan sonra Boeing'den emekli oldu. Güney Carolina merkezli Charleston County Coroner'a göre 9 Mart'ta öldü.

Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!

Avukatı, 32 yıllık bir kariyerin ardından emekli olduktan yedi yıl sonra Pazartesi günü öldüğünü aktardı. 62 yaşındaki John Barnett'in Güney Carolina'daki bir otel otoparkında kamyonunda ölü bulunduğunu söylendi.

POLİSLER OLAYA ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR

Charleston'daki polisler, Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasındaki eski kalite müdürünün 'kendi kendine açtığı' bir yaradan öldüğünü ve hala araştırdıklarını sözlerine ekledi.

İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…

Barnett'in ölümü, under-pressure işçilerinin montaj hattındaki uçaklara kasıtlı olarak standart altı parçalar taktığını iddia ettiği bir ihbarcı misilleme davasında ifade verme esnasında geldi.

ATO ÖLÜMÜ ARAŞTIRIYOR

Adli tabip ofisi BBC'ye verdiği demeçte, Barnett'in "kendi kendine açtığı" bir kurşun yarasından ölü bulunduğunu söyledi. Polis hala ölümü araştırıyor.

Barnett, ölümü sırasında Boeing'e karşı uzun süredir devam eden bir yasal davada kanıt veriyordu. Güney Carolina fabrikasındaki çalışanların sık sık uçaklara standart altı parçalar taktığını iddia etti. Ayrıca oksijen maskelerinin düzgün çalışmamasına neden olabilecek hatalı oksijen sistemleri bildirdiğini söylemişti.

Haberin Devamı

Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!