Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley Donald Trump’ın karşısında son aday olmasına rağmen başkanlık yarışından çekildi.

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Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti’nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.

Güney Carolina'nın Charleston kentinde basın toplantısı düzenleyen Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. ABD’lilerin seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim” dedi.

Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!

Trump’a tam destek açıklamayan Halley, Trump’a iyi şanslar diledi ve İngiltere’nin eski Başbakanı Margaret Thatcher’dan iktibas yaparak, "Asla sadece kalabalığı takip etmeyin. Her zaman kendi kararınızı verin" dedi.

Halley, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış ve umarım bunu yapar” ifadelerini kullandı.
Güney Carolina’nın eski Valisi Haley, Trump'ın başkan olduğu dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!

Trump, dün ülke genelinde en fazla ön seçimin yapıldığı Süper Salı’da, Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia eyaletlerinde, Haley, ise Vermont eyaletinde ön seçimi kazanmıştı.
ABD’de 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin, Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor.

Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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