İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…

İsveç, NATO askeri ittifakına resmen katıldı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'daki saldırganlığıyla ilgili endişelerin artmasıyla onlarca yıllık tarafsızlığı sona erdirdi.

YAYINLAMA
Google News
İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından Washington DC'de yaptığı açıklamada, "Birlik ve dayanışma, İsveç'in NATO üyesi olarak yol gösterici ışıkları olacaktır" dedi.

Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!

Perşembe günü Stockholm'de düzenlenen bir basın toplantısında, İsveç İstihdam ve Entegrasyon Bakanı Johan Pehrson katılımı "İsveç için yeni bir güvenlik politikası dönemi" etiketleyerek, 20 yıldır böyle bir kararı kişisel olarak beklediğini de sözlerine ekledi.

ekran-resmi-2024-03-07-21-18-32.png

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ RESMİLEŞTİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin ittifakın 32. üyesi olduğunu duyurdu. İsveç Başbakanı, katılım belgelerini Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı'na resmen teslim etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kristersson ile birlikte "Bu katılım belgesinin alınmasıyla, İsveç'i Washington Antlaşması'na taraf olarak ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün 32. üyesi olarak karşılayan ilk kişi olmasına izin verin" dedi.

Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!
Trump’ın son rakibiydi... Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Son Haberler
Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!
Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!
Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine o isimden yanıt gecikmedi…
Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine o isimden yanıt gecikmedi…
İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…
İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında rakip takım seyircisi alınacak mı? Resmi açıklama geldi…
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında rakip takım seyircisi alınacak mı? Resmi açıklama geldi…
Putin'den NATO ülkelerine tehdit! Bunu yaparsanız nükleer silahları kullanırım
Putin'den NATO ülkelerine tehdit! Bunu yaparsanız nükleer silahları kullanırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Ukrayna ile Rusya yeniden mi birleşecek?
Çok Okunanlar
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
İş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecek
İş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecek
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…
Amerika, 50 yılın ardından tekrardan Ay yüzeyine iniş yaptı…
Endonezya’da dev hortum önüne ne kattıysa uçurdu! Onlarca yaralı var!
Endonezya’da dev hortum önüne ne kattıysa uçurdu! Onlarca yaralı var!
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları