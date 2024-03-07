İsveç’in NATO üyeliği onaylandı: Krize yol açan ülke 32. NATO üyesi oldu…

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından Washington DC'de yaptığı açıklamada, "Birlik ve dayanışma, İsveç'in NATO üyesi olarak yol gösterici ışıkları olacaktır" dedi.

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Perşembe günü Stockholm'de düzenlenen bir basın toplantısında, İsveç İstihdam ve Entegrasyon Bakanı Johan Pehrson katılımı "İsveç için yeni bir güvenlik politikası dönemi" etiketleyerek, 20 yıldır böyle bir kararı kişisel olarak beklediğini de sözlerine ekledi.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ RESMİLEŞTİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin ittifakın 32. üyesi olduğunu duyurdu. İsveç Başbakanı, katılım belgelerini Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı'na resmen teslim etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kristersson ile birlikte "Bu katılım belgesinin alınmasıyla, İsveç'i Washington Antlaşması'na taraf olarak ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün 32. üyesi olarak karşılayan ilk kişi olmasına izin verin" dedi.

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