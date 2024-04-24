PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!

Bölücü terör örgütü, PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik, başlatılan operasyonlarla İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da eş zamanlı baskınlarda 9 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

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PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!

Yakalanan şüphelilerin, örgütün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) İdeolojik Alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren Basın/Yayın Komitesinin YRD(Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) içerisinde yer alan kişiler olduğu belirtildi.

PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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