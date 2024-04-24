PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin, örgütün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) İdeolojik Alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren Basın/Yayın Komitesinin YRD(Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) içerisinde yer alan kişiler olduğu belirtildi.
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!
Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)