Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!

Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek onu yakalamaya çalışan sahibine ve ailesine saldırarak feci şekilde yaraladı.

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Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!

Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibini, onun annesini ve ağabeyinin ayağına saldırıp yaraladı. Yaralı aile hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibi Hamza Saçıkırli’nin (51) ayağına saldırdı.

Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!

Oğlunun saldırıya uğradığını gören anne Hava Saçıkırli (78) ve Hamza Saçıkırli’nin ağabeyi Cengiz Saçıkırli (57), yardıma koştu. Ancak hırçın köpek onların da ayağını ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle yaralı ağabey, kardeşi ve annesi pitbull saldırısından kurtarıldı.

Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken pitbull cinsi köpek Adana Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip barınağa teslim edildi.

Adana'da korkunç gece! Evden kaçan pitbull cinsi köpek, onu yakalamak isteyen sahibine saldırıdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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