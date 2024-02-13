14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler yoğun mesaide!

Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğun mesai başladı. En çok kırmızı gülün tercih edildiği çiçekçilerde en ekonomik buket de 300 TL’den başlıyor. Diğer çiçek türlerinin fiyatları ise bütçeye göre değişiyor.

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14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler yoğun mesaide!

Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk başladı. Çiçekçi Mehmet Bener, "14 Şubat yoğunluğumuz da başladı" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne saatler kalmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk başladı. En çok kırmızı gülün tercih edildiği çiçekçilerde en ekonomik buket de 300 TL’den başlıyor. Çiçekçilerde buketin haricinde orkideler, antoryumlar, teraryumlar ve kesme çiçek bitkilerde oldukça fazla tercih ediliyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler yoğun mesaide!

"Yoğunluk başladı"

Kayseri’de çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğunun başladığını belirten çiçekçi Mehmet Bener, “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Saksı çiçekleri olsun, orkideler, antoryumlar, teraryumlar ve kesme çiçek bitkilerinde hazırlıklarımızı yaptık. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. 14 Şubat yoğunluğumuz da başladı. Adreslere, iş yerlerine, evlere teslim yapıyoruz. Aynı zamanda da iş yerimize gelerek, çiçeklerini teslim alabiliyorlar. Buketler isteğe göre hazırlanıyor. 300 TL’den başlıyor. 500-750 TL bantlarında seyrediyor. Üst fiyatımızda sınır yok. Diğer ürünlerimizde 500 TL, 750 TL ve bin TL’ye kadar değişiyor. Çiçeklerin yanında uçan balonlarımız, sticker, ayıcık buketleri gibi ürünlerimizde var. Sevgililer Günü’nde kırmızı gül her zaman için tercih ediliyor. Şimdiden tüm halkımızın Sevgililer Günü kutlu olsun. Herkesi alışverişe bekliyoruz” diye konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler yoğun mesaide!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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