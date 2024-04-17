Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!

Esenyurt'ta son zamanlarda birçok işletme kurşunlanırken son bir hafta içinde bir otel, ikinci kez kurşunlandı.

YAYINLAMA
Google News
Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!

Esenyurt'ta bulunan bir otel, bir hafta içerisinde ikinci kez kurşunlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Esenyurt'ta son haftalarda birçok iş yerinde benzer saldırılar olmuştu.
Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde yaşandı. Sabah erken saatlerde motosikletli kasklı iki kişi tarafından bir otele art arda ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı otelin bir hafta önce de kurşunların hedefi olduğu öğrenildi. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından çevrede delil çalışması yapıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!

Esenyurt'ta son haftalarda haftalarda yaşanan iş yeri kurşunlamaları dikkat çekti. Dalton Çetesi olarak bilinen grup tarafından gerçekleşen saldırılarda, haraç istenen işyerleri kurşunlanmıştı. Polisin son yaşanan olayın aynı şahıslar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönündeki incelemesi sürüyor.

Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!

Ulaştırma bakanlığı duyurdu! İstanbul -Sivas YHT hattı açılıyor!Ulaştırma bakanlığı duyurdu! İstanbul -Sivas YHT hattı açılıyor!

Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!
Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!
Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!
Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!
Konya’da 'U' dönüşü yapan tıra çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!
Konya’da 'U' dönüşü yapan tıra çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!
Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!
Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!
Son Haberler
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…
Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…
Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde Olympiakos takımıyla sahaya çıkıyor
Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde Olympiakos takımıyla sahaya çıkıyor
Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!
Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!
Sakarya’da feci ölüm! Ayağını çapa makinesine kaptıran adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!
Sakarya’da feci ölüm! Ayağını çapa makinesine kaptıran adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!
Ankara’da ilginç kaza! Direksiyon başında uyuyan sürücü üst geçidin asansörüne çarptı!
Ankara’da ilginç kaza! Direksiyon başında uyuyan sürücü üst geçidin asansörüne çarptı!
Çok Okunanlar
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!
Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!
Son dakika! Mit'ten başarılı bir operasyon daha! Sarı ve Kırımızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli yakalandı!
Son dakika! Mit'ten başarılı bir operasyon daha! Sarı ve Kırımızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli yakalandı!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…