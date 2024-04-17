Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.''
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber