Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!

Başkan Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısını yapıyor. Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte o açıklamalar...

YAYINLAMA
Google News
Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... 31 Mart Pazar günü bir demokrasi bayramı olan mahalli idareler seçimini gerçekleştirdik. Doğudan batıya güneyden kuzeye yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandık başına gitti.

Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!

Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya dönük teşebbüsleri amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır. Vatandaşımız iradesini ortaya koymuştur. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik.

Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!

AK Parti teşkilatları hem kampanyada hem de sandık günü olağanüstü bir mücadeleyle çalıştı. Buradan Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!

Hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Ulaştırma bakanlığı duyurdu! İstanbul -Sivas YHT hattı açılıyor!Ulaştırma bakanlığı duyurdu! İstanbul -Sivas YHT hattı açılıyor!

Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!

Fenerbahçe Avrupa'da yarı finalde Olympiakos takımıyla sahaya çıkıyorFenerbahçe Avrupa'da yarı finalde Olympiakos takımıyla sahaya çıkıyor

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
İsrail-İran krizi hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tek kelimelik yorumu!
İsrail-İran krizi hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tek kelimelik yorumu!
Cevdet Yılmaz, kamuda tasarrufa gidilmesi yönünde detayları açıkladı!
Cevdet Yılmaz, kamuda tasarrufa gidilmesi yönünde detayları açıkladı!
Kritik kabine toplantısı tamamlandı: İşte Cumhurbaşkanı’nın dikkat çeken açıklamaları…
Kritik kabine toplantısı tamamlandı: İşte Cumhurbaşkanı’nın dikkat çeken açıklamaları…
Son Haberler
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…
Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…
Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde Olympiakos takımıyla sahaya çıkıyor
Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde Olympiakos takımıyla sahaya çıkıyor
Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!
Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı!
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı!
15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...
15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...
Çok Okunanlar
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
15 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları| sürprizler ve tutkulu anlar sizi bekliyor
15 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları| sürprizler ve tutkulu anlar sizi bekliyor
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…