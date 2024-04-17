Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... 31 Mart Pazar günü bir demokrasi bayramı olan mahalli idareler seçimini gerçekleştirdik. Doğudan batıya güneyden kuzeye yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandık başına gitti.

Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya dönük teşebbüsleri amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır. Vatandaşımız iradesini ortaya koymuştur. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik.

AK Parti teşkilatları hem kampanyada hem de sandık günü olağanüstü bir mücadeleyle çalıştı. Buradan Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

Hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

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