Erdoğan’dan İlk yorum: İsrail-İran krizinde “sahiplenme yok” mesajı…

İsrail’in ne zaman misilleme yapacağı merak ediliyordu. Herkesin beklediği misilleme gece saatlerinde sabah karşı yapıldı. Ufak çaplı bir misilleme olsa da dünya yeniden Orta Doğu’ya odaklandı. Erdoğan ise ilk yorumunu yaptı.

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Erdoğan’dan İlk yorum: İsrail-İran krizinde “sahiplenme yok” mesajı…

İsrail ile İran krizi bir türlü bitmiyor. İki ükle arasında su adeta kaynıyor. Gerilimin ateşi hiç sönmezken açıklamalar ufak çaplı saldırılara da dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırısına ilk yorumu yaptı.

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CUMA NAMAZI ÇIKIŞI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail’in misillemesi hakkında ilk yorumunu yaptı;

“İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok, sahiplenme de yok.

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İran'ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'in zaten söyleyemiyorsunuz. ABD'yi öne sürüyorlar. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.”

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