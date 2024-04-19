Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!

Zonguldak'ta alınan ihbara göre jandarma üniforması ile esnaf ve müşterilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan bir kadın, polis ekiplerinin müdahelesiyle yakalandı.

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Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!

Zonguldak'ta jandarma üniforması ile esnaf ve müşterilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan bir kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yakalandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.K. isimli bir kadın gittiği alış veriş merkezinde sivil kıyafetlerini değiştirerek, yanında getirdiği askeri üniformayı giydi. 24 yaşındaki M.K., elindeki telefonla ilçe merkezindeki Meydanbaşı Caddesi'ndeki esnaflara GBT sorgulaması yaptı.

Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!

Cadde boyunca iş yerlerini gezen kadın, suç kaydını kontrol edeceğini söyleyerek esnafların kimliklerini istedi. GBT sorgulaması yaptığını söylemesinin ardından esnaflara kimliğini veren kadın daha sonra ise sahil kenarında bulunan Uzunkum Caddesindeki kafelere girerek, içeride oturan müşterilerin kimliklerini istedi.

Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!
Bir müşteri ise durumundan şüphelendiği kadın nedeniyle 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine hareket etti. Jandarma üniformalı kadına suç üstü yapan polis ekipleri, askeri personel olduğunu gösteren kimlik kartını sordu. Kartın bulunmadığını öğrenen ekipler, kadının kimliğini alarak GBT sorgulaması yaptı. Sözleşmeli öğretmen olduğu tespit edilen H.K.'nın, daha önceden de herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirledi.

Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!
Gözaltına alınan kadın polis nezaretinde kıyafetleri değiştirmesi amacıyla yeniden alış veriş merkezine götürüldü.
Polisin kimlik sorduğu kadın, önce bir konu için geldiğini söyledi. Polisleri atlatamayacağını anlayan kadın, askerlik mesleğine karşı hevesi olduğunu, kendisinin öğretmenlik yaptığını söyledi. Tiyatro gösterisi için jandarma üniforması giydiğini de sözlerine ekleyen kadın, bindirildiği polis aracında ise ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Sözleşmeli öğretmen olduğu tespit edilen kadın ifadesinin ardından adli makamlara çıkartılacak.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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