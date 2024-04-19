MGM uyardı: Tam tamına 45 il için sarı kod sinyali verildi, işte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekliyor. Marmara ve Ege bölgesinde daha fazla beklenen yağış için sarı kod uyarı yapıldı.

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Diğer yandan Batı Akdeniz, Güney Ege kıyılarında da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar yağış öncesinde uyarılarak dikkatli olunması söylendi.

45 ŞEHİRDE SARI KOD UYARISI

Türkiye’de yarıdan fazla şehir için sarı kod uyarısı yapıldı. Batı kesim ve kıyılarda yağmur daha çok bekleniyor. 45 şehir şu şekilde sıralandı; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

AKOM’DAN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul içinde ayrıca AKOM çağrıda bulundu. Yapılan uyarıda;

“Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor.

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Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.”

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