Enflasyon sonrası üretici verileri de açıklandı: İşte üretimde son durum…

Haftanın ilk iş ve işlem gününde piyasaları hareketlendirecek veriler paylaşıldı. Bu hafta hem iç hem dış piyasada takip edilmesi gereken raporlar mevcut. Bunlardan ilki TÜİK tarafından aktarıldı.

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Enflasyon sonrası üretici verileri de açıklandı: İşte üretimde son durum…

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk kritik verileri gün içinde paylaştı. Enflasyonda ilk defa tepe noktası görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği noktaya geldi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin ardından ise, Üretici Fiyat Endeksi’de açıklandı.

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ÜRETİM TARAFINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda yükselişin detayları paylaşıldı. Üretim noktasında yıllık ve aylık bazda artış gözlemlendi.

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

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İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTIŞ

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %60,31 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %75,84 artış, imalatta %60,31 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %21,38 artış ve su temininde %75,86 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %55,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında %64,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %66,12 artış, enerjide %43,74 artış ve sermaye mallarında %63,51 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,44 arttı. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,34 artış, imalatta %1,44 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,32 artış ve su temininde %6,24 artış olarak gerçekleşti.

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