TÜİK açıkladı: Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamalarını paylaştı. 2024 yılında adeta tavan yapan enflasyon hakkında gelen veriler beklentilere paralel şekilde gerçekleşti.

Ekonomist ve uzmanlar, enflasyonu yıllık bazda yüzde 75, aylık bazda ise yüzde 3 oranında artmasını bekliyordu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre de oranı yıllık yüzde 75,45 oldu.

ENFLASYON, MAYIS AYINDA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı. TÜFE’deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

EĞİTİMDE EN BÜYÜK ARTIŞ OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.