Ucuz bilet almak isteyen THY'den yeni kampanya! 849 liraya uçak bileti alabilirsiniz

THY, Cumhuriyet Bayramı için özel bir kampanya düzenledi. 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde yurt içi bilet satın alan kişiler, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilir.

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Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly paketi, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly paketi ise 1.299 TL idi. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ExtraFly paketi 1.179 TL, PrimeFly paketi ise 1.239 TL idi. Kampanya için toplam 78 bin 500 koltuk mevcuttur.