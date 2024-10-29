Bugün noterler açık mı? 29 Ekim noter açık mı, Bugün nöbetçi noter var mı?

Noterler 29 Ekim Salı günü çalışmaya devam edecek mi? Devlet kurumu olan noterlerin çalışma saatleri tartışmalı hale geldi. Diğer kurumlardan farklı olarak noterler hafta sonları da açık olup, özellikle çalışanlara hizmet veriyorlar. Noterler saat kaçta kapanır? Hafta sonları ve resmi tatillerde noterler hizmet veriyor mu?

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29 EKİM NOTER AÇIK MI, BUGÜN NÖBETÇİ NOTER VAR MI?



Hafta içi ve cumartesi noterler açıktır; ancak Salı günleri kapalıdır. Noterler genellikle sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasında çalışıyor. Bununla birlikte, noterler hafta sonları nöbet sistemiyle çalışabilir ve bazı noterler nöbet olarak hizmet verebilir. Cumartesi ve Salı günleri de noterler açık olabilmektedir. e-Devlet üzerinden veya Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden hangi noterlerin hizmet verdiğini öğrenebilirsiniz.