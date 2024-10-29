Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu! Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları Erdoğan değerlendirdi.



"ÖNYARGISIZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"



Dünyada ve bölgemizde tarihi değişiklikler yaşanıyor ve siyasi ve ekonomik yeniden yapılanmanın kapıları açılıyor. Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız tarafından son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

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İç cepheyi güçlendirdiğimiz sürece terör örgütleri ve onları üzerimize salan şer güçleri başarılı olamayacaktır. Bu halk, tarihin her döneminde karşılaştığı her tehdidin üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmuştur.



* Eski devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık irfanının bir sonucudur. Son zamanlarda, sorunları görmezden gelen değil, kararlı bir irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir ortamda yaşadık.



* Hiçbir engel bizi durduramayacak. Devletimiz ve milletimiz, dünya çapında ve bölgemizde oynanan oyunlardan kaçmayacak, geri adım atmayacak ve sinsi oyuna yenilmeyeceğiz.



* Türkiye Yüzyılı, siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle hayata geçirilmelidir. 85 milyon vatandaşımızın bu ahde yürekten katıldığına inanıyorum.