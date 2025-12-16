Elon Musk dünya zirvesine oturdu: Katlanan serveti ile 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu!

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, şirketi SpaceX'in halk arz edilebileceğine yönelik haberlerin ardından tarihte serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu.

Forbes'a göre, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk 600 milyar dolarlık serveti aşan tarihteki ilk kişi oldu.

"HALKA ARZ" HABERLERİ SONRASI ÇARPICI GELİŞME

Bu gelişme, Musk'ın şirketi SpaceX'in 800 milyar dolar değerleme ile halka arz edilebileceğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Ekim ayında net serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi olan Musk, gelecek yıl halka arz hazırlıkları yapan SpaceX'te yaklaşık yüzde 42'lik bir paya sahip.

SERVETİ BİR ANDA 677 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Forbes'a göre SpaceX'in bu değerlemesi, Musk'ın servetini 168 milyar dolar artırarak, pazartesi günü yaklaşık 677 milyar dolara çıkardı.

TESLA HİSSELERİ BU YIL YÜZDE 13 YÜKSELDİ

Musk'ın serveti, elektrikli araç üreticisi Tesla'daki yaklaşık yüzde 12'lik hissesi sayesinde de desteklendi. Satışlardaki zayıflamaya rağmen Tesla hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 13 yükseldi. Pazartesi günü ise Musk'ın şirketin ön yolcu koltuğunda güvenlik görevlisi olmadan robotaksi testleri yaptığını açıklamasının ardından hisseler yaklaşık yüzde 4 arttı.Kasım ayında Tesla hissedarları, Musk için 1 trilyon dolarlık ücret paketini onayladı. Ayrıca, Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI'nin, bir medya haberine göre 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni sermaye artırımı için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

