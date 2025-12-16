  1. Anasayfa
  Güllü'nün ölümüne ilişkin son dakika gelişmesi: Oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı!

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklanmıştı. Savcılık tarafından cinayet soruşturması devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı... Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı.

Yalova Çınarcık'ta yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cumartesi günü sabah saatlerinde, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

ANNESİNİN EVİNE CAMI KIRARAK GİRMİŞTİ

Öte yandan Güllü'nün ölümü sonrası Tuğberk'in sanatçının evine camı kırarak girdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

