Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürriyetinin yıldönümünde Suriye mesajı!

Suriye özgürlüğüne kavuşalı tam bir yıl oldu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı. Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum.

Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde kardeş Suriye halkına Türkiye’nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum.

Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

