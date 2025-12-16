GİB, vergi yüzsüzleri listesini açıkladı: Kamuoyunun yakından tanıdığı, o isimler de kara listede!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 50 milyon TL ve üzerinde kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede, kamuoyunun tanıdığı kişi ve şirketlerin yanı sıra, Can Holding, Doğa Koleji, Uzan Ailesi ve Çiftlik Bank gibi büyük şirketler ve kişiler de yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 50 milyon TL'nin üzerinde kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunan mükelleflere ilişkin yayımladığı listelerde, kamuoyunun yakından tanıdığı kişi ve şirketler yer aldı.

GİB LİSTELERİ İLLER BAZINDA AÇIKLADI

Resmi Gazete'de eylül ayında yayımlanan tebliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükellefleri il defterdarlıkları aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya başladı. Bu kapsamda yayımlanan listelerde, Türkiye genelinde 50 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunan şirket ve kişiler yer aldı.

50 MİLYON TL'Yİ AŞAN BORÇLAR

2025 yılının sonuna yaklaşılırken hazırlanan "Vergi Yüzsüzleri" listelerinde, kesinleşmiş ve süresi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunan mükellefler paylaşıldı. Listelerde, kamuoyunda bilinen kişi ve kuruluşların da bulunması dikkat çekti.

CAN HOLDİNG ZİRVEDE

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan şirketler arasında ilk sırada Can Holding yer aldı. İstanbul Defterdarlığı verilerine göre, Can Holding bünyesindeki TURKTAB Tütün Mamulleri A.Ş.'nin yaklaşık 4 milyar TL, TURKTAB Toptan Tütün şirketinin ise 1 milyar 344 milyon TL tutarında vergi borcu bulunuyor.

TMSF YÖNETİMİNDEKİ ŞİRKETLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlamalarla el konulan Can Holding'e bağlı diğer şirketler de listelerde yer aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetiminde bulunan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin 625,4 milyon TL vergi borcu olduğu kaydedildi.

UZAN AİLESİ DE LİSTEDE

Vergi borcu bulunanlar arasında Uzan Ailesi'ne ait kişi ve şirketler de yer aldı. Cem Uzan ve Kemal Uzan'ın yanı sıra İmar Bankası'na bağlı şubelerin de listelerde bulunduğu belirtildi. Resmi kayıtlara göre Cem Uzan'ın vergi borcunun 1 milyar TL'yi aştığı ifade edildi.Listelerde ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden FETÖ üyeleri ve bağlantılı şirketlerin de yer aldığı görüldü. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Feza Gazetecilik ortaklarından Mehmet Akif Afşar ve Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek bu isimler arasında sayıldı.

ÇİFTLİK BANK ŞİRKETLERİ DE BORÇLU

Kamuoyunda "Tosuncuk" olarak bilinen ve Çiftlik Bank davasıyla tanınan Mehmet Aydın'a ait şirketler de vergi borçlarıyla listelere girdi. Kayyum atanan Fame Game şirketinin 750 milyon TL, Çiftlik Bilgi İşlem şirketinin ise 626 milyon TL vergi borcu bulunduğu açıklandı.

BELEDİYELER DE LİSTELERDE

Yayımlanan listelerde, İstanbul'da Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir ve Sarıyer başta olmak üzere çok sayıda belediye ve belediye iştiraki şirketin de vergi borçları nedeniyle yer aldığı bildirildi.

