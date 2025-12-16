Altından bir rekor sıçrama gelir mi? Bugün Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 16 Aralık 2025 piyasalardaki durumu takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz hafta yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in geçen hafta aldığı faiz kararı sonrası zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvillerinin etkisi ile yükselişe geçmişti. Bugün ise altında bir miktar geri çekilme yaşandı. Bugün altın fiyatları,16 Aralık Salı günü haftanın ikinci günü fiyatlamaları ile alıcı ya da satıcı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, bu kapsamda Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altının alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? İşte, 16 Aralık 2025 Cumartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...