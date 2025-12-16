Altından bir rekor sıçrama gelir mi? Bugün Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?
16 Aralık 2025 10:13
Altından bir rekor sıçrama gelir mi? Bugün Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 16 Aralık 2025 piyasalardaki durumu takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz hafta yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in geçen hafta aldığı faiz kararı sonrası zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvillerinin etkisi ile yükselişe geçmişti. Bugün ise altında bir miktar geri çekilme yaşandı. Bugün altın fiyatları,16 Aralık Salı günü haftanın ikinci günü fiyatlamaları ile alıcı ya da satıcı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, bu kapsamda Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altının alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? İşte, 16 Aralık 2025 Cumartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 16 Aralık Salı günü anlık ve canlı değişimleriyle takipte yer alıyor. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altının yükselmesinin sebebini uzun bir aradan sonra yeniden para olarak kullanılmaya başlanılması olarak açıkladı. Atalay "Şöyle ki, tüm dünyada, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avustralya'ya kadar eşzamanlı olarak bir altın alımı görüyoruz. Bunun sebebi de dünya genelinde finansal piyasalara olan güvenin ciddi manada sarsılmış olması." dedi. İşte, son gelişmeler dahilinde Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Aralık alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50-3,75'e aralığına çekti. Altının ons fiyatı karar sonrası bugün 4290 dolar seviyesine gerilerken gram altın 5883 TL'den alıcı buluyor. Gün içerisinde ise altın fiyatları bugün şöyle fiyatlanıyor:
ONS ALTIN NE KADAR? Ons altın güne 4303 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4283 dolar, en yüksek de 4315 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4290 dolardan işlem gördü.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 9.439,00 9.676,00
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 18.873,00 19.347,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 38.158,92 38.911,48
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 37.950,00 38.520,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 37.982,47 38.552,95
ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 95.397,31 96.920,63