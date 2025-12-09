Rusya'dan son dakika: Dev askeri kargo uçağı yere çakıldı!

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait 7 kişilik mürettebat ile birlikte An-22 kargo uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait An-22 kargo uçağının düştüğü bildirildi. Uçakta 7 kişilik mürettebat olduğu ifade edildi.

Rusya’da An-22 tipi askeri kargo uçağının, başkent Moskova'nın kuzeydoğusundaki Ivanovo bölgesinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bildirildi.

RENT TV’nin aktardığı bilgilere göre, kazanın ardından olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirmezken kazaya neyin sebep olduğunun araştırıldığını kaydetti.

İlk değerlendirmelere göre düşen uçağın Rusya Savunma Bakanlığı’na ait olduğu ifade edildi. Bakanlık, olaya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Rus Hava Kuvvetleri, 2024 yazında bu uçakların askeri nakliye operasyonlarından çekileceğini duyurmuştu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, uçağın test uçuşu gerçekleştirdiği sırada Uvodskoye baraj gölü civarına düştüğü belirtildi. Uçağın kopan bazı parçaları baraj gölünde bulundu.

