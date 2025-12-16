Araç sahiplerine süper haber: Benzine bu gece yeni bir indirim daha geliyor!

Araç sahiplerine süper haber: Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi nedeniyle akaryakıtta indirim üstüne indirim geldi.

Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi, akaryakıtta indirimi de beraberinde getirdi. Bugün itibarıyla 2 lira 2 kuruş indirim gelen benzine yarından itibaren 83 kuruşluk yeni bir indirim gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 51 lira 72 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

