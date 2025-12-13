Eurovision'da 'İsrail'e tepkiler peş peşe: Ödüller iade edilirken, o ülkelerden yarışmadan çekilme kararı!

1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından ödülünü geri gönderme kararı aldığını açıkladı. 5 ülkeden daha tepki geldi, yarışmadan geri çekildiler...

Eurovision yarışmasına İsrail'in katılmasına izin verilmesinin ardından pek çok çevreden tepkiler de gelmeye devam ediyor. 2024 yılının kazananı karara tepkisini, ödülünü geri vererek gösterirken; bir tepki de 1994 birincisinden geldi...

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

ÖDÜLÜNÜ İADE EDECEK

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

5 ÜLKE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçreli şarkıcı Nemo da İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri gönderme kararını açıkladı.

