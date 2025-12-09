2025'te dünyanın en kötü trafiği hangi şehirlerde, açıklandı: Türkiye'deki o ilimiz şaşırtmadı!

DÜNYA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Inrix'in raporuna göre İstanbul'un ardından dünyanın en sıkışık ikinci şehri Chicago olurken, Meksika'nın başkenti Mexico City üçüncü sırada yer aldı. Chicago'da sürücüler yılda ortalama 112 saat, Mexico City'de ise 108 saat kaybetti. Avrupa'da ise dört yıldır kıtanın en sıkışık şehri olan Londra, bu unvanını İrlanda'nın başkenti Dublin'e kaptırdı.

Gelecek yıl İstanbul'un, akıllı ulaşım sistemleri alanında dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan 17. ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olması ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. 3 binden fazla katılımcının beklendiği kongrede, güvenli ve entegre ulaşıma yönelik en son teknolojilerin ve politikaların tartışılması hedefleniyor.