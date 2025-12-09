2025'te dünyanın en kötü trafiği hangi şehirlerde, açıklandı: Türkiye'deki o ilimiz şaşırtmadı!

Ulaşım analiz şirketi Inrix'in küresel raporuna göre İstanbul, üst üste ikinci kez dünyanın en sıkışık trafiğine sahip şehri oldu. Raporda, İstanbullu bir sürücünün yılda ortalama 118 saatini trafikte kaybettiği vurgulandı.
üresel ulaşım verileri uzmanı Inrix, yıllık raporunu yayınlayarak 2025'in trafik açısından en zorlu kentlerini sıraladı. Dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri İstanbul seçildi.
Ulaşım teknolojileri ve analizleri üzerine çalışan Inrix şirketinin 2025 Küresel Trafik Raporu'nun sonuçları yayımlandı. 36 ülkeden 900'den fazla şehri inceleyen rapora göre İstanbul, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da trafik yoğunluğunda zirvedeki yerini korudu. Şehirdeki trafik sıkışıklığının 2024 yılına kıyasla yüzde 12 arttığı belirtilen raporda, ortalama bir sürücünün trafikte kaybettiği sürenin 118 saati bulduğu kaydedildi.