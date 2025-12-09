2025'te dünyanın en kötü trafiği hangi şehirlerde, açıklandı: Türkiye'deki o ilimiz şaşırtmadı!

  1. Anasayfa
Ulaşım analiz şirketi Inrix yaptığı çalışmalar sonucunda küresel raporunu açıkladı: Dünyanın en sıkışık trafiğine sahip şehirleri arasında İstanbullu bir sürücünün yılda ortalama 118 saatini trafikte kaybettiği belirtildi...
Ulaşım analiz şirketi Inrix'in küresel raporuna göre İstanbul, üst üste ikinci kez dünyanın en sıkışık trafiğine sahip şehri oldu. Raporda, İstanbullu bir sürücünün yılda ortalama 118 saatini trafikte kaybettiği vurgulandı.

üresel ulaşım verileri uzmanı Inrix, yıllık raporunu yayınlayarak 2025'in trafik açısından en zorlu kentlerini sıraladı. Dünyanın en kötü trafiğine sahip şehri İstanbul seçildi.

Ulaşım teknolojileri ve analizleri üzerine çalışan Inrix şirketinin 2025 Küresel Trafik Raporu'nun sonuçları yayımlandı. 36 ülkeden 900'den fazla şehri inceleyen rapora göre İstanbul, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da trafik yoğunluğunda zirvedeki yerini korudu. Şehirdeki trafik sıkışıklığının 2024 yılına kıyasla yüzde 12 arttığı belirtilen raporda, ortalama bir sürücünün trafikte kaybettiği sürenin 118 saati bulduğu kaydedildi.

UZMANLAR NEDENLERİNİ AÇIKLADI
Inrix'in ulaşım analisti Bob Pishue, İstanbul'un bu durumunu şehrin hızlı kentleşmesine ve 16 milyonu aşan devasa nüfusuna bağladı. Pishue, Zag Daily'e yaptığı açıklamada, "İstanbul, iki kıtayı birleştiren eşsiz bir konuma sahip, suyla çevrili büyük bir metropol. Bu durum, trafik akışını doğal olarak zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Pishue, trafik ışığı zamanlaması veya akıllı park sistemleri gibi hızlı çözümlerin yetersiz kalacağını belirterek, yol kapasitesini stratejik olarak artırmak ve trafik "darboğazlarını" gidermek gibi uzun vadeli çözümlerin zorunlu olduğunu dile getirdi.

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bölüm Başkanı Selim Dündar da Pishue'nin analizini destekleyen noktalara dikkat çekti. Dündar, "İstanbul, Avrupa'nın en kalabalık şehri. Sadece Boğaz'ın iki yakası arasında değil, her bir yakanın kendi içinde de çok yüksek bir günlük seyahat talebi var" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 verilerine göre günde 30 milyon olan seyahat sayısının 2040'ta 38 milyona çıkmasının beklendiğini hatırlatan Dündar, mevcut altyapının bu talebi karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

SADECE ALTYAPI DEĞİL, KURAL İHLALLERİ DE ETKİLİ
Selim Dündar, sorunun sadece altyapı yetersizliği olmadığını, sürücü davranışlarının da tıkanıklıkta büyük rol oynadığını belirtti. Dündar, "Trafik kurallarına uyum şehir genelinde oldukça düşük. Çift sıra park eden araçlar, kırmızı ışık ihlalleri ve ters yönde giden arabalar ne yazık ki sıradanlaştı. Bu davranışlar, özellikle zirve saatlerde hem şehir içi hem de şehirler arası yollardaki sıkışıklığın ana nedenleri arasında" sözleriyle sorunun davranışsal boyutuna vurgu yaptı. Çözüm için daha fazla altyapı yatırımının yanı sıra trafik denetimlerinin artırılması gerektiğini ifade eden Dündar, Londra'da uygulanan sıkışıklık ücreti, toplu taşıma yatırımları ve bisiklet yolları gibi önlemlerin bütüncül bir planla İstanbul'a da uyarlanabileceğini kaydetti.

DÜNYA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Inrix'in raporuna göre İstanbul'un ardından dünyanın en sıkışık ikinci şehri Chicago olurken, Meksika'nın başkenti Mexico City üçüncü sırada yer aldı. Chicago'da sürücüler yılda ortalama 112 saat, Mexico City'de ise 108 saat kaybetti. Avrupa'da ise dört yıldır kıtanın en sıkışık şehri olan Londra, bu unvanını İrlanda'nın başkenti Dublin'e kaptırdı.

Gelecek yıl İstanbul'un, akıllı ulaşım sistemleri alanında dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan 17. ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olması ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. 3 binden fazla katılımcının beklendiği kongrede, güvenli ve entegre ulaşıma yönelik en son teknolojilerin ve politikaların tartışılması hedefleniyor.

