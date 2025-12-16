Manşetler
24
17:01
Bursa'da iki şüpheli ölüm: Kızı odasında babası çatı katında ölü bulundu!
15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmekte!
15:35
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yolladı: Tutuklanan o, öğretmen bakın nasıl savunma yaptı?
14:17
Güllü'nün ölümüne ilişkin son dakika gelişmesi: Oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı!
12:05
Anahat Holding ve Gain'e sabah saatlerinde operasyon: Yetkili 3 kişi gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı!
11:50
GİB, vergi yüzsüzleri listesini açıkladı: Kamuoyunun yakından tanıdığı, o isimler de kara listede!
11:34
Araç sahiplerine süper haber: Benzine bu gece yeni bir indirim daha geliyor!
10:54
Adeta seyyar kuyumcu: Dilencinin üzerinden çıkan altınlar şaşkınlık yarattı!
10:43
Elon Musk dünya zirvesine oturdu: Katlanan serveti ile 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu!
10:33
Zirvedekiler listesi güncellendi: İşte, Süper Lig ve 1. Lig'de puan durumu
Kalpten bir veda: 16 Aralık 2025 Salı, gündeme dair konularla gazete manşetleri...
Kalpten bir veda: 16 Aralık 2025 Salı, gündeme dair konularla gazete manşetleri...
Yayınlanma:
16 Aralık 2025 09:49
Kalpten bir veda... İşte, 16 Aralık 2025 Salı, gündeme dair siyaset, ekonomi, spor ve magazin, konu ve başlıklarıyla gazete manşetleri...
