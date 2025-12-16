Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz , Ege ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan, doğusu periyod boyunca güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6, sabah doğusu 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzeyli yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 1,25 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.