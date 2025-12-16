Adeta seyyar kuyumcu: Dilencinin üzerinden çıkan altınlar şaşkınlık yarattı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dilencilik yaparak yaşan bir kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilencinin üzerinden çıkan altınlar ise şaşkınlık yarattı...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alışveriş merkezi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadının üzerinde yapılan aramada 35 bin lira nakit para ve 320 bin lira değerinde altın bulundu. Kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılan kadının üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi çevresinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını yakalayarak zabıta merkezine götürdü.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN KÜÇÜK BİR SERVET ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında, 35 bin lira nakit para ile toplam 320 bin lira değerinde altın çıktı. Kadın hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılırken, para ve altınlara da el konuldu.

