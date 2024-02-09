Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!

İstanbul Bağcılar'da denetleme yapan zabıta, bir seyyar satıcı tarafından döner bıçağı ile saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kolundan yaralanan zabıta, hastaneye kaldırılırken saldırgan satıcı tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!

İstanbul Bağcılar'da bir seyyar satıcı, döner bıçağıyla saldırdığı zabıtayı kolundan yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELİNDEKİ DÖNER BIÇAĞI İLE ZABITAYA SALDIRDI

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde iddiaya göre aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu. 6 Şubat'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar, zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken, satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi. Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek, sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri, araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırdı. Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli S.E., görevi yaptırmamak için direnme suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!

Bakan resmen duyurdu: Evlilik kredisinde başvuru tarihi belli olduBakan resmen duyurdu: Evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu

Kağıthane'de patlama! Motorlu 2 kişi tekel bayii önüne patlayıcı atıp kaçtı!Kağıthane'de patlama! Motorlu 2 kişi tekel bayii önüne patlayıcı atıp kaçtı!

PTT’den hemen ödeme alın! Her haneye 2000 lira verilecekPTT’den hemen ödeme alın! Her haneye 2000 lira verilecek

Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!Akaryakıt kaçakcılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Drone fabrikası kurma vaadiyle 5 milyarlık vurgun! "Paralar nerede" sorusuna şoke eden yanıt!
Drone fabrikası kurma vaadiyle 5 milyarlık vurgun! "Paralar nerede" sorusuna şoke eden yanıt!
Bursa'da ilginç görüntüler! Yolu kesip çiftetelli oynayan gençlere polis müdahale etti!
Bursa'da ilginç görüntüler! Yolu kesip çiftetelli oynayan gençlere polis müdahale etti!
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı
MİTten PKK'ya operasyon! Örgütün suikastçısı yakalandı!
MİTten PKK'ya operasyon! Örgütün suikastçısı yakalandı!
Son Haberler
Fatih’te öldürülen ‘Ramazan hoca’nın dava dosyasının kapatılma iddiasına, avukatından yalanlama!
Fatih’te öldürülen ‘Ramazan hoca’nın dava dosyasının kapatılma iddiasına, avukatından yalanlama!
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!
Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!
DEM Parti'nin İstanbul adayları açıklandı: "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"
DEM Parti'nin İstanbul adayları açıklandı: "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"
Muhteşem Kar tatil keyfi Kocaeli Aytepe Park’da yaşanır
Muhteşem Kar tatil keyfi Kocaeli Aytepe Park’da yaşanır
Evlilik hevesi kursağında kaldı! Talihsiz adam biriktirdiği 120 bin lirayı, sahte geline kaptırdı!
Evlilik hevesi kursağında kaldı! Talihsiz adam biriktirdiği 120 bin lirayı, sahte geline kaptırdı!
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları
Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları
Aman dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni oyun: Sakın kanmayın…
Aman dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni oyun: Sakın kanmayın…
Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor
Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor
Samsun'da trajikomik olay! 3 yaşındaki çocuk anahtarla oynadığı sırada kendini otomobile kilitledi!
Samsun'da trajikomik olay! 3 yaşındaki çocuk anahtarla oynadığı sırada kendini otomobile kilitledi!
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?