Bakan resmen duyurdu: Evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere hem evlilik hem de çeşitli projelerde yardımcı olmayı planladıklarını açıkladı. Faizsiz kredi imkanı, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere resmen açıklandı.

Deprem bölgesi pilot bölge olarak seçildi çünkü Aile ve Gençlik Fonu ilerleyen zamanlarda tüm gençleri kapsayacak.

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Bildiğiniz gibi, program, Fonda toplanan parayla orantılı olarak yürütülecek. Başvurusu onaylanan kişilere, ekonomik destek kısmı dahil olmak üzere 48 ay (4 yıl) geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilecektir.

Aile ve Gençlik Fonu tarafından pilot olarak seçilen deprem bölgesinde koşullar esnetilecek.

Başvurular Ne Zaman Olacak?

Yanıt olarak, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

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Başvuru için gerekli diğer koşulların yakın zamanda açıklanacağını belirtti. Aile ve Gençlik Fonu başvuruları, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinden yapılacaktır. Başvuruların başladığı 15 Şubat tarihinden önce, başvuru için gerekli tüm şartların ve evrakların buradan yayınlanması bekleniyor.