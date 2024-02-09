PTT’den hemen ödeme alın! Her haneye 2000 lira verilecek

Destek fonlarının ödenmesine ilişkin bir açıklama PTT tarafından yayınlandı. Başvuru koşulları ve ayrıntıları açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ocak ayında yaşlılık ve maluliyet aylığı verilecek. Ek olarak, evde bakım maaşı, sosyal ve maddi destek ödemeleri ve diğer benzer ödemeler hesabınıza aktarılacaktır. 2024 finansman ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üç ayrı hesaba aktarıldı. Hibe ödemelerini duyurmak için sosyal medyada yeni bir gönderi paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destekleme fonlarını ödedikten sonra, Bakanlık tarafından sağlanan yardımları ortak bir şekilde kullandılar. Öğrencilere sübvansiyon ödenmesi, belediyenin mali yükünü hafifletiyor ve ayrıca bir fon oluşturuyor. Bu fon, öğrencilerin eğitim projelerine destek sağlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere eğitim desteği olarak 2000 TL vereceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından öğrencilere eğitim desteği verildi. 17 Mayıs 2024'e kadar ödemeler yerel PTT şubeniz aracılığıyla yapılacaktır. 17 Mayıs'a kadar bu paraları en yakın PTT şubesinden çekebilirsiniz.

2000 Lira Verilecek

Kredi ve Kurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen burs tutarları güncellendi.

Kredi ve Yatılı Kurumu tarafından verilen burs miktarlarında da değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 burs ve kredi rakamlarını da açıkladı.

Lisans öğrencilerinin 1.200 TL'lik aylık bursu 2.000 TL'ye, yüksek lisans öğrencilerinin 2.500 TL'lik aylık bursu 4.000 TL'ye ve doktora öğrencilerinin 3.750 TL'lik aylık bursu 6.000 TL'ye yükseltilecektir.