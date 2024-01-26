İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji alarm verdi

Türkiye'nin kuzeyinde yedi il sarı uyarı aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Hafta sonu, İstanbul ve diğer birçok ilde yoğun kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı

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Kar beklendiği gibi İstanbul'a yakın kentlere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Bolu çevresi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar beklendiğini tahmin ediyor.

Hafta sonu boyunca, Cuma günü daha fazla kar yağacak. Kuvvetli yağış, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İstanbul'da Ne Zaman Kar Yağacak?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, hafta sonu İstanbul'un hava durumunu etkileyecektir.

Meteoroloji uzmanları, cumartesi akşamı kar yağışının başlayabileceğini ve pazar günü akşam saatlerine kadar sürebileceğini tahmin ediyor.

Kar yağışının süresi ve şiddeti rüzgarın yönüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.