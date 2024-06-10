Elektrik ve doğal gazda 'Sosyal Tarife' müjdesi: Faydalanacak hane sayısı artacak

Elektrik ve doğal gaz desteklerinde, 3 bakanlığın beraber yürüttüğü bir çalışma başlatıldı. Hazırlanan ‘sosyal tarife’ ile dar gelirlilere yönelik destekler artırılacak, yüksek elektrik ve gaz tüketimi olan üst gelir grubu daha fazla ödeyecek.

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Elektrik ve doğal gazda 'Sosyal Tarife' müjdesi: Faydalanacak hane sayısı artacak

Karadeniz’deki doğalgaz keşfi dolayısıyla, konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki gaz faturalarının tamamı ile sonraki 11 aylık süre içinde 25 metreküpe kadarlık gaz harcamaları devlet bütçesinden karşılanmıştı. Uygulama kapsamında yaklaşık 6 milyar metreküplük bir gazın vatandaşlara ücretsiz verilmesi sağlanırken, desteğin parasal karşılığı ise yaklaşık 82 milyar TL oldu.

Elektrik ve doğal gazda 'Sosyal Tarife' müjdesi! Faydalanacak hane sayısı artacak

'SOSYAL TARİFE' DÜZENLEMESİ GELİYOR

Yeni dönemde doğalgaz ve elektrikte dar gelirlilere sağlanan destekler ise belli yeniliklerle devam ederken, “sosyal tarife” düzenlemesi ile gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere yönelik yeni bir destek mekanizması kurgulanıyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara göre, elektrikte ve doğalgazda yaklaşık yüzde 50’lik sübvansiyon, dar gelirli kesim için genişletilirken, geliri yüksek kesimler destek kapsamından çıkarılacak. Yapılacak düzenleme ile asgari ücretlinin ödediği fatura ile yüksek enerji tüketimi olan bir yazlık konutun faturalandırılmasının farklılaştırılması, maliyet bazlı ücretlendirme öngörülüyor.

Elektrik ve doğal gazda 'Sosyal Tarife' müjdesi! Faydalanacak hane sayısı artacak

FAYDALANAN HANE SAYISI ARTACAK

Bu kapsamda halihazırda elektrikte uygulanan kademeli tarifedeki sınır miktarlarının değiştirilmesi, desteklemeden yararlanan hane sayısının artırılması planlanıyor. Doğalgazda da belli bir mekanizmayla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hane sayısının kapsamının genişletilmesi gündemde. Böylece, enerji maliyetlerinin otomatik olarak tüm kesimlere yansıtılmaması yerine, düşük gelirli hanelere odaklanacak sübvansiyonun, yüksek gelir grubuna yapılacak faturalandırmayla karşılanması planlanıyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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