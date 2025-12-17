  1. Anasayfa
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!

Bilecik'te direksiyon sınavı sırasında kurs aracı ile TOGG'un çarpıştığı kazada sürücü adayı, eğitmen ve 2 sınav komisyonu üyesi yaralandı.

Bilecik'te direksiyon sınavı sırasında kurs aracı ile TOGG'un çarpıştığı kazada sürücü adayı, eğitmen ve 2 sınav komisyonu üyesi yaralandı.

Bilecik'te direksiyon sınavı esnasında yaşanan kazada, sürücü adayı tarafından kullanılan kurs aracı ile TOGG marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurs aracı ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, TOGG'da ise küçük çaplı hasar oluştu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü adayı, eğitmen ve 2 sınav komisyonu üyesi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

