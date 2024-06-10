Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi: Duygu dolu mesajı gündem oldu!

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik bekarlığa veda etti. Geçtiğimiz günlerde, Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen oyuncu Reshad Strik sosyal medyada hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı.

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Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi: Duygu dolu mesajı gündem oldu!

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen oyuncu Reshad Strik sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik ile dünyaevine girdi. Sürpriz evlilikleri magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü çiftten Reshad Strik Instagram hesabından verdiği mesajla gündem oldu.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi: Duygu dolu mesajı gündem oldu!

SOSYAL MEDYADA HERKESİ DUYGULANDIRDI

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, sosyal medyada düğün anlarından bir kareyi yayınlayarak "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah ️ @gamzeozcelikk seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı." mesajını yazdı. Strik'in paylaşımına Gamze Özçelik'ten yanıt gecikmedi. Ünlü aktörün paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken Özçelik; "İnşallah️" yorumunda bulundu.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi: Duygu dolu mesajı gündem oldu!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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