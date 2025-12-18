  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde don ve pus etkili olacak... Peki bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gecesaatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor. Sabah ve gece saatlerind bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT