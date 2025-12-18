Meteoroloji açıkladı: Türkiye donacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.