Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdi

TUSAŞ fabrikasını gezen ve hayran kalan Gazeteci Ertuğrul Özkök Aselsan ve TUŞAS'ın gelmiş olduğu seviyeden övgüyle bahsetti.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'TEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

NOW Haber'de Çalar Saat programına konuk olan Özkök "Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vizyonuyla Aselsan’da, TUSAŞ’ta olağanüstü ilerlemeler kaydedildi. İstediğiniz kadar muhalif olun bunlarla övünmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi dünyada etkili ve güçlü ülkelerden biri haline getirdi" ifadelerini kullandı.

