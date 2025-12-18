  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdi

Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdi

Gazeteci Ertuğrul Özkök NOV haberde çalar saat programına konuk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Erdoğan Türkiye'yi dünyanın etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdi" diyerek şaşırtıcı ifadelerde bulundu.

Yayınlanma:
Güncelleme:

TUSAŞ fabrikasını gezen ve hayran kalan Gazeteci Ertuğrul Özkök Aselsan ve TUŞAS'ın gelmiş olduğu seviyeden övgüyle bahsetti.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'TEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

NOW Haber'de Çalar Saat programına konuk olan Özkök "Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vizyonuyla Aselsan’da, TUSAŞ’ta olağanüstü ilerlemeler kaydedildi. İstediğiniz kadar muhalif olun bunlarla övünmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi dünyada etkili ve güçlü ülkelerden biri haline getirdi" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?

GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!

Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldıEyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı! CHP ile fark iyice açıldı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!
Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!
Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!
Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!
Bursa'da iki şüpheli ölüm: Kızı odasında babası çatı katında ölü bulundu!
Bursa'da iki şüpheli ölüm: Kızı odasında babası çatı katında ölü bulundu!
Pendik'te şaşkınlık yaratan olay: İSKİ çalışanı su borusunu önce kesti, sonra ihbar üzerine tamire geldi!
Pendik'te şaşkınlık yaratan olay: İSKİ çalışanı su borusunu önce kesti, sonra ihbar üzerine tamire geldi!
Çocuğu, pazarda herkesin gözü önünde iple bağladı: Gerekçesi ise hem dikkat çekti hem düşündürdü...
Çocuğu, pazarda herkesin gözü önünde iple bağladı: Gerekçesi ise hem dikkat çekti hem düşündürdü...
İstanbul, Pendik'te feci yangın: Aynı evden 3 çocuk alevlerin arasında can verdi!
İstanbul, Pendik'te feci yangın: Aynı evden 3 çocuk alevlerin arasında can verdi!
İzmir'de barajlar tarlaya döndü: Önümüzdeki yaz durum vahim!
İzmir'de barajlar tarlaya döndü: Önümüzdeki yaz durum vahim!