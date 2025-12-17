Adliye soygunuyla ilgili önemli gelişme: Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı!

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanetten 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü alarak yurt dışına kaçan, Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili daha önce 6 kişi tutuklanmıştı.

HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

75 kilogram altın ve gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan katip Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.

Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.

YURT DIŞINA KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.

Haberin Devamı

Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Timurtaş ve eşinin İngiltere'ye kaçarken pasaport kontrolündeki görüntüleri de soruşturma dosyasına girmişti.

Türk-İş rest çekti: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız!

GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın 2 isim ile yollarını ayırdı!