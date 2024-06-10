2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı

Isparta'da 2024 YKS sınavında yapay zeka ile kopya çeken öğrenci sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı.

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2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı

2024 YKS sınavında yapay zeka ile kopya çeken öğrenci sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı.
Isparta'da polis, cumartesi günü yapılan üniversite sınavından bir öğrencinin hareketlerinden şüphelendi. Takibe alınan öğrencinin düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çektiği belirlendi.

2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı

8Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli şahıs sınav salonunda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalandı.

2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı

Düzenek incelendiğinde şahsın, arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı.Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve şahısların dijital materyallerine el konuldu. M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı. A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ Isparta'da yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

''Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri cumartesi günü Isparta'da yapılan TYT sınavı sırasında bir öğrencinin hareketlerinden şüpheleniyor ve öğrenciyi izlemeye alıyor. Sınav sırasında öğrencinin şüpheli hareketleri üzerinden yakından bir gözetleme yapıyorlar. Yapılan gözetlemede de bu öğrencinin Isparta'da başka bir üniversitede 3. sınıfa gittiğini ve yeniden sınava girdiğini, bu öğrencinin de kopya düzeneğiyle kopya çekerken suç üstü yakalanıyor.''

2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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