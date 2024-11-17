Elektrik faturası artık cep yakacak! Elektrik faturası artık farklı hesaplanacak

1 Ocak 2025'ten itibaren Resmî Gazete'de yayınlanan yeni düzenleme, konut aboneleri için yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) elektrik tüketimini sınırlıyor.

Bu sınırın üzerindeki tüketim için ticarethaneler gibi sübvansiyon uygulanmayacak. AFAD barınma merkezleri, cemevleri ve camiler bu düzenlemeden muaf tutuldu.

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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, yeni sınırın özellikle aylık ortalama 417 kilovat saat tüketen aileleri etkileyeceğini belirtti. Bu bilgi BirGün tarafından yayınlandı. Ulutaş, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) ilişkin ek ücretler ve borsada anlık elektrik fiyatları nedeniyle yurttaşların ne kadar ödeyeceğini önceden belirleyemeyeceğini belirtti.

Ulutaş, düzenlemenin toplum için iyi olmadığını belirtti ve EMO olarak hukuki yollara başvuracaklarını ve dava açacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin sadece belirli bir gelir grubuna maliyeti yansıtacağını belirtti. Ancak Ulutaş, yıllık 5 bin kilovat saat sınırının düşük olduğunu ve bu nedenle birçok hane için faturaların yüksek çıkabileceğini vurguladı.