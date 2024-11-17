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Narin cinayetini aydınlatacak gelişme! Amca Selim Güran'ın ses kaydı ortaya çıktı

21 Ağustos'ta, tutuklu amca Salim Güran'ın Narin Güran cinayetiyle ilgili aracında yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Salim Güran'ın ses kaydındaki çelişkili konuşmaları dikkat çekti.

Narin cinayetini aydınlatacak gelişme! Amca Selim Güran'ın ses kaydı ortaya çıktı
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran'ın telefon kayıtları ortaya çıktı. Amca Güran, kayıtlardaki sözlerinde tedirgin görünürken, Güran daha ilk günden yetkilileri yanıltmaya çalıştı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak şu anda tutuklu bulunan amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran'ın amcasının ses kaydı, Sözcü'den Özgür Cebe'ye göre çok şeyi ortaya koyuyor.

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Jandarma komutanı ve köylülerle Türkçe ve Kürtçe telefon konuşmalarında sık sık "kanal ve Çingeneler kaçırdı" ifadesini kullanması dikkat çekti.

"KOMUTANIM, KARDEŞİMİN KIZI KAYIP"

Bu görüşmelerde ilk olarak kızı Salim Güran ile telefonla iletişime geçiyor ve "Baba diyorlar ki Narin kaybolmuş" diyor. "Nasıl kaybolmuş?" diye soruyor Salim Güran. Ardından karakol komutanını telefonla arayarak, "Selamlar komutanım. Kusura bakma, komutanım. Şu anda bir tarladayım. Çocuklar telefonla beni aradı. Benim kardeşimin kızı hala bulunamadı. Köylüler herkes kalkmış arıyor, ancak kızı bulamıyorlar. Salim, komutana "Narin kaç yaşında?" diye sorduğunda, Narin'in kaç yaşında olduğunu öğrendikten sonra "8 yaşında komutanım" diye cevap veriyor.

"Ne zaman kayboldu?" diye sordu komutana amca, "Öğleden sonra kimse görmemiş artık." Köyün tamamı ayaklandı ve bir şey bulamadı. Komutanımı bir telefonla arayacağımı belirttim. Ek olarak, "Daha yeni beni aradılar ve ben de tarladan geldim" diyor. Komutan, "En son kim gördü" sorusuna, "En son benim kardeşimin iki kızı beraber geliyorlar" yanıtını verdi. diyor."

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