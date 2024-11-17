Google Haritalar'a harika bir özellik geldi! Bu özellik çok işinize yarayacak

Google Haritalar tarafından yapılan son değişiklikler nedeniyle, uygulamanın alt kısmındaki mavi vurgular artık turkuaz tonlarında görünecektir. Yönlendirme düğmeleri, başlat sekmesi ve diğer önemli bölümler, bu yeni görünüme dahil olacak. Ek olarak, turkuaz bir "eşkenar dörtgen" tasarımıyla simgeler ekranın alt sekmesinde dikkat çekecek.



Yeni tema, Android ve iOS cihazlara sunucu taraflı bir güncelleme olarak sunulacaktır. Google Haritalar, güncelleme ile hem işlevsel hem de görsel açıdan daha çekici hale gelecek.

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Uzun süredir Google Haritalar, "Dinamik Renk" temasını desteklemeyen bir uygulama olarak biliniyor. Dinamik Renk teması, cihazdaki duvar kağıdına uygun renk seçeneklerini uygulamalarla eşleştirerek kullanıcıyı daha özelleştirebilir. Bununla birlikte, Google Haritalar, bu özelliği direkt olarak kullanmak yerine turkuaz tonlarıyla benzer bir etki yaratmak istiyor.